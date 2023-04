Cremonini | arriva la conferma | la fidanzata è un volto noto di Rai1 | chi è

Leggi su tvzap

(Di martedì 18 aprile 2023) Personaggi Tv. Da tempo circolano voci in merito alla vita privata e soprattutto sentimentale di Cesare. Il famoso cantante non sarebbe più single:intratterrebbe una relazione con undi Rai 1. L’indiscrezione pare sia statata dal settimanale “Chi”, nel numero in uscita domani in tutte le edicole. (Continua…) Leggi anche: Sanremo 2022, Cesaresul palco dell’Ariston giovedì: sarà suo l’omaggio a Dalla? Leggi anche: Cesaree Martina Margaret Maggiore si sono lasciati: l’indiscrezione Cesareè fidanzato Cesareè uno dei cantautori più famosi in Italia e soprattutto uno dei più amati dal pubblico. È stato il frontman del gruppo italiano Lùnapop, ...