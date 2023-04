Covid in Toscana: 3 morti (a Firenze, Pisa, Prato) oggi 18 aprile. Sono 353 i nuovi contagi. 192 i ricoveri (11 in terapia intensiva) (Di martedì 18 aprile 2023) Sono tre i morti per Covid, in Toscana, oggi 18 aprile 2023. Si tratta di due donne e un uomo con età media di 85 anni. Risiedevano nelle province di Firenze, Pisa, Prato. Sono 353 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 65 Sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 288 con test rapido Leggi su firenzepost (Di martedì 18 aprile 2023)tre iper, in182023. Si tratta di due donne e un uomo con età media di 85 anni. Risiedevano nelle province di353 icasi di-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in: 65stati confermati con tampone molecolare e gli altri 288 con test rapido

