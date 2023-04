Cospito: la Corte costituzionale apre la via per uno sconto di pena all'insurrezionalista (Di martedì 18 aprile 2023) La Consulta interviene e stabilisce un tassello importante: possibile sconto di pena per Alfredo Cospito , il detenuto anarchico condannato all'ergastolo, in terzo grado, per l' attentato alla Scuola ... Leggi su globalist (Di martedì 18 aprile 2023) La Consulta interviene e stabilisce un tassello importante: possibilediper Alfredo, il detenuto anarchico condannato all'ergastolo, in terzo grado, per l' attentato alla Scuola ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Cospito, la Corte Costituzionale gli dà ragione: sconto di pena per evitare l’ergastolo - ilpost : La Corte Costituzionale ha preso una decisione che potrebbe permettere ad Alfredo Cospito di non essere condannato… - Tg3web : La Corte costituzionale apre la via per uno sconto di pena a Alfredo Cospito. La Consulta ha dichiarato costituzion… - usghiyard : RT @manolo_loop: CASO #COSPITO: CORTE COSTITUZIONALE APRE AD UNO SCONTO DI PENA. 'FINALMENTE!' COMMENTA IL SUO AVVOCATO FLAVIO ROSSI ALBERT… - nonnachicca58 : Dopo 181 giorni di sciopero della fame Cospito ha ottenuto una piccola vittoria La Corte Costituzionale agevola una… -