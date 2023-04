Cospito, la Consulta spiana la strada allo sconto di pena. Il legale esulta (Di martedì 18 aprile 2023) Con una decisione giuridicamente tecnica la Consulta, sollecitata dalla Corte d’assise d’appello di Torino che aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale, si è espressa sull’ergastolo cosiddetto ostativo esaminando la vicenda dell’anarchico Alfredo Cospito, attualmente detenuto in regime di 41 bis presso il carcere milanese di Opera e giungendo alla conclusione che la norma sull’articolo 69, quarto comma del codice penale è “costituzionalmente illegittima nella parte in cui vieta al giudice di considerare eventuali circostanze attenuanti come prevalenti sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all’articolo 99, quarto comma nei casi in cui il reato è punito con la pena edittale dell’ergastolo”. Tradotto in parole povere, secondo la Corte Costituzionale, non può esservi una sorta di automatismo ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 18 aprile 2023) Con una decisione giuridicamente tecnica la, sollecitata dalla Corte d’assise d’appello di Torino che aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale, si è espressa sull’ergastolo cosiddetto ostativo esaminando la vicenda dell’anarchico Alfredo, attualmente detenuto in regime di 41 bis presso il carcere milanese di Opera e giungendo alla conclusione che la norma sull’articolo 69, quarto comma del codicele è “costituzionalmente illegittima nella parte in cui vieta al giudice di considerare eventuali circostanze attenuanti come prevalenti sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all’articolo 99, quarto comma nei casi in cui il reato è punito con laedittale dell’ergastolo”. Tradotto in parole povere, secondo la Corte Costituzionale, non può esservi una sorta di automatismo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Cospito, la Consulta dà ragione all'anarchico: 'Incostituzionale non riconoscere le attenuanti' - RaiNews : La decisione, si legge in una nota di Palazzo della Consulta, è 'in continuità con i numerosi e conformi precedenti… - Agenzia_Ansa : La Consulta apre la via per lo sconto di pena a Cospito. Incostituzionale la norma che vincolava all'ergastolo… - thebutcher27 : RT @AntigoneOnlus: La Consulta accoglie la questione di costituzionalità sollevata sul caso Cospito. Un altro pezzo della ex Cirielli, obbr… - roberiez : RT @Agenzia_Ansa: La Consulta apre la via per lo sconto di pena a Cospito. Incostituzionale la norma che vincolava all'ergastolo #ANSA htt… -