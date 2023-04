Cospito, Consulta smonta un pezzo delle accuse e no ad attenuanti (Di martedì 18 aprile 2023) Alfredo Cospito "non si alimenta con pasta, pesce e carne, da 180 giorni" ed "ha perso la capacità di deambulare e 50 chili di peso". Nella giornata di domani l'anarchico sarà informato direttamente di quanto deciso dalla Corte Costituzionale, che è stata reso noto in serata. Ed anche se la sentenza sarà depositata nei prossimi giorni viene indicato che "il carattere fisso della pena dell'ergastolo esige che il giudice possa operare l'ordinario bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti previsto dai primi tre commi dello stesso articolo 69".Viene così risolta la "questione incidentale di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d'assise d'appello di Torino sull'articolo 69, quarto comma, codice penale". Ed "in continuità con i suoi numerosi e conformi precedenti sulla disposizione censurata, la Corte ha ritenuto tale norma ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 18 aprile 2023) Alfredo"non si alimenta con pasta, pesce e carne, da 180 giorni" ed "ha perso la capacità di deambulare e 50 chili di peso". Nella giornata di domani l'anarchico sarà informato direttamente di quanto deciso dalla Corte Costituzionale, che è stata reso noto in serata. Ed anche se la sentenza sarà depositata nei prossimi giorni viene indicato che "il carattere fisso della pena dell'ergastolo esige che il giudice possa operare l'ordinario bilanciamento tra circostanze aggravanti eprevisto dai primi tre commi dello stesso articolo 69".Viene così risolta la "questione incidentale di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d'assise d'appello di Torino sull'articolo 69, quarto comma, codice penale". Ed "in continuità con i suoi numerosi e conformi precedenti sulla disposizione censurata, la Corte ha ritenuto tale norma ...

