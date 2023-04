Così Mosca spia tutta l'Europa, duecento antenne sospette sui tetti delle ambasciate russe (Di martedì 18 aprile 2023) Un report del Dossier Center svela: la sola antenna di Bruxelles è in grado di captare mezza Europa. Molti dei dispositivi “a spillo” non arrivano a comunicare con il ministero degli Esteri di Mosca, servono a intercettazioni locali. Molti dei “diplomatici” espulsi erano in realtà tecnici antennisti e informatici. Eccone alcuni Leggi su lastampa (Di martedì 18 aprile 2023) Un report del Dossier Center svela: la sola antenna di Bruxelles è in grado di captare mezza. Molti dei dispositivi “a spillo” non arrivano a comunicare con il ministero degli Esteri di, servono a intercettazioni locali. Molti dei “diplomatici” espulsi erano in realtà tecnici antennisti e informatici. Eccone alcuni

