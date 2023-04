Cos’è la “sex roulette”, l’ ultima folle sfida del web: sesso senza protezioni, perde chi rimane incinta (Di martedì 18 aprile 2023) L’hanno definita la “sex roulette”, la roulette del sesso, ed è la nuova pericolosa challenge che sta spopolando sul web. Coinvolge ragazze giovanissime che consumano rapporti sessuali con partner sempre diversi e senza protezioni e contraccettivi: perde chi rimane incinta, ma la vicenda spesso si conclude con un aborto. Su episodi di questo tipo sta indagando la procura di Brescia, dipartimento soggetti deboli, che ha competenza distrettuale anche sulle province di Bergamo, Cremona e Mantova. Se n’è parlato la scorsa settimana a San Felice del Benaco, nell’incontro organizzato dal comune sul tema “cyberbullismo e pericoli del web”, moderato dal giornalista di BresciaToday Alessandro Gatta, e a cui hanno partecipato Alessio Bernardi, pm a Brescia (dal ... Leggi su tpi (Di martedì 18 aprile 2023) L’hanno definita la “sex”, ladel, ed è la nuova pericolosa challenge che sta spopolando sul web. Coinvolge ragazze giovanissime che consumano rapporti sessuali con partner sempre diversi ee contraccettivi:chi, ma la vicenda spesso si conclude con un aborto. Su episodi di questo tipo sta indagando la procura di Brescia, dipartimento soggetti deboli, che ha competenza distrettuale anche sulle province di Bergamo, Cremona e Mantova. Se n’è parlato la scorsa settimana a San Felice del Benaco, nell’incontro organizzato dal comune sul tema “cyberbullismo e pericoli del web”, moderato dal giornalista di BresciaToday Alessandro Gatta, e a cui hanno partecipato Alessio Bernardi, pm a Brescia (dal ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... profiter0le : @Bono_er_kebab cos'è sex or love? voglio saperlo? - cose_di_pazzii : @0908Annamaria @Laly_91_ Mi spieghi cos'ha fatto di così trash col video? Non c'è nudo, sex, cose illegali, espress… - cose_di_pazzii : @Laly_91_ Metto in mezzo i video cessah perché è l'unico momento nel quale vediamo 'J libera'. Non capisco, anche f… - Giadscar : Il sesso e le foto after sex cos’erano prima del cibo in freezer effettivamente boh non c’è nessuno che lo sa -

Cultura Film Alessandro Gassmann: 'Un uomo No, un essere umano vero' Alessandro Gassmann: 'Un uomo No, un essere umano vero' Sei sempre stato un sex symbol, sei contento del modo in cui il ... sei contento del modo in cui il tuo corpo è cambiato Ti piaci ... Non ti dico cos'altro si faceva in quelle vasche ma ecco, puoi ... Oroscopo 11 aprile tutti i segni, amore, lavoro, soldi e fortuna: cosa dicono le stelle ...23 agosto) Marte in Cancro vi spinge a riflettere e a capire cos'...23 agosto) Marte in Cancro vi spinge a riflettere e a capire cos'è ... fascino, sex appeal al top! Vi troverete al centro dell'... Depilazione alla brasiliana: il metodo (quasi indolore) per rimuovere i peli ...indolore) per rimuovere i peli Diventata celebre grazie a "Sex ...pelle liscia a lungo di Malvina Berti L a depilazione brasiliana è ... gli indispensabili guarda le foto Depilazione brasiliana: cos'è e ... Sei sempre stato unsymbol, sei contento del modo in cui il ... sei contento del modo in cui il tuo corpocambiato Ti piaci ... Non ti dico'altro si faceva in quelle vasche ma ecco, puoi ......23 agosto) Marte in Cancro vi spinge a riflettere e a capire'...23 agosto) Marte in Cancro vi spinge a riflettere e a capire... fascino,appeal al top! Vi troverete al centro dell'......indolore) per rimuovere i peli Diventata celebre grazie a "...pelle liscia a lungo di Malvina Berti L a depilazione brasiliana... gli indispensabili guarda le foto Depilazione brasiliana:e ... Vivienne Westwood: la veggente anarchica della moda Rolling Stone Italia