Cosa vedere durante la Design Week (Di martedì 18 aprile 2023) Piccola guida per (non) perdersi in città durante la settimana dedicata al Design. Nico Vascellari, Falena, alluminio, foglia di ottone, oro, 250 x 250 x 50 cm, 2022 Nico Vascellari, Falena Serena RinaldiIl nuovo allestimento permanente del Museo del Design Italiano, diretto da Marco Sammicheli: lungo il percorso espositivo, i cento anni della storia di Triennale e una una selezione di oggetti dal 1923 a oggi. Debutta anche la Design Platfom, spazio dedicato alle mostre temporanee: Text (fino al 17 settembre, a cura di Marco Sammicheli) racconta di stilisti e Designer in relazione ai tessuti. All'esterno di Triennale arriva invece Falena di Nico Vascellari, installazione composta da falci placcate d'oro su quattro livelli sovrapposti: una forma circolare di due metri e mezzo di diametro che evoca il ...

