Cosa sono i cookie? Conviene premere Accetta tutto sui siti? (Di martedì 18 aprile 2023) Quando navighiamo su Internet troviamo spesso il termine cookie nei messaggi d'avviso quando visitiamo per la prima volta un sito; anche se molte persone premono subito su Accetta, vale la pena fermarsi giusto un attimo e capire perché questa scelta può essere molto importante dal punto di vista della privacy. Il cookie sono una componente importante della moderna navigazione e possono essere Accettati e rifiutati, con ripercussioni varie sull'esperienza che otterremo sul sito. Nella guida che segue vi mostreremo Cosa sono i cookie e Cosa cambia se accettiamo tutti i cookie o rifiutiamo la loro installazione. LEGGI ANCHE -> Nascondere banner "Accetta ... Leggi su navigaweb (Di martedì 18 aprile 2023) Quando navighiamo su Internet troviamo spesso il terminenei messaggi d'avviso quando viamo per la prima volta un sito; anche se molte persone premono subito su, vale la pena fermarsi giusto un attimo e capire perché questa scelta può essere molto importante dal punto di vista della privacy. Iluna componente importante della moderna navigazione e posessereti e rifiutati, con ripercussioni varie sull'esperienza che otterremo sul sito. Nella guida che segue vi mostreremocambia se accettiamo tutti io rifiutiamo la loro installazione. LEGGI ANCHE -> Nascondere banner "...

