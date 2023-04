“Cosa penso di mia figlia”. Cristina Scuccia all’Isola dei Famosi 2023, la mamma confessa tutto (Di martedì 18 aprile 2023) all’Isola dei Famosi 2023 tanti occhi sono inevitabilmente puntati su Cristina Scuccia, l’ex suora che ha deciso di togliersi l’abito e di affrontare un nuovo percorso di vita. Dopo averci pensato su, non ha potuto dire di no all’esperienza nel reality show di Ilary Blasi. C’era anche grande curiosità per capire come la sua famiglia avesse accolto questa notizia e la padrona di casa lo ha chiesto direttamente alla mamma della ragazza, che è stata ospitata in studio nella puntata di esordio del 17 aprile. Nel primo giorno all’Isola dei Famosi 2023, Cristina Scuccia ha detto parlando con la conduttrice tv: “Sono pronta a tuffarmi in questa nuova esperienza, nonostante le tante paure che ho già ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 18 aprile 2023)deitanti occhi sono inevitabilmente puntati su, l’ex suora che ha deciso di togliersi l’abito e di affrontare un nuovo percorso di vita. Dopo averci pensato su, non ha potuto dire di no all’esperienza nel reality show di Ilary Blasi. C’era anche grande curiosità per capire come la sua famiglia avesse accolto questa notizia e la padrona di casa lo ha chiesto direttamente alladella ragazza, che è stata ospitata in studio nella puntata di esordio del 17 aprile. Nel primo giornodeiha detto parlando con la conduttrice tv: “Sono pronta a tuffarmi in questa nuova esperienza, nonostante le tante paure che ho già ...

