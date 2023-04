“Cosa mi ha fatto”. Luca Salatino, nessun segreto su Soraia Allam: il motivo dietro la rottura (Di martedì 18 aprile 2023) Luca Salatino e Soraia Allam si sono lasciati: dopo meno di un anno dalla scelta la coppia di Uomini e Donne si è detta addio; la notizia, già nell’aria, era stata data da lui con una nota stringata sui social ed adesso, dopo ore, si scoprono anche le ragioni. Per alcuni fan non è stata una sorpresa anzi, in molti subito dopo la scelta erano convinti che la coppia non sarebbe durata che lui avrebbe fatto meglio a scegliere Lilli Pugliesi. Lilli per le quali aveva usato parole dolci ma nette. “Questo percorso lo abbiamo iniziato insieme. Sei stata la prima ragazza che ho portato fuori e subito mi aveva colpito. Ricordo la prima esterna, ho sentito subito qualCosa di forte, anche il fatto che ti sei raccontata”, raccontava Salatino. E ancora: “Ho ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 18 aprile 2023)si sono lasciati: dopo meno di un anno dalla scelta la coppia di Uomini e Donne si è detta addio; la notizia, già nell’aria, era stata data da lui con una nota stringata sui social ed adesso, dopo ore, si scoprono anche le ragioni. Per alcuni fan non è stata una sorpresa anzi, in molti subito dopo la scelta erano convinti che la coppia non sarebbe durata che lui avrebbemeglio a scegliere Lilli Pugliesi. Lilli per le quali aveva usato parole dolci ma nette. “Questo percorso lo abbiamo iniziato insieme. Sei stata la prima ragazza che ho portato fuori e subito mi aveva colpito. Ricordo la prima esterna, ho sentito subito qualdi forte, anche ilche ti sei raccontata”, raccontava. E ancora: “Ho ...

