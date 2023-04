Cosa hanno deciso i ministri degli Esteri al G7 giapponese

Leggi su formiche

(Di martedì 18 aprile 2023) “Il mondo naviga in gravi minacce al sistema internazionale, compresa l’aggressione della Russia all’Ucraina. Siamo uniti”. Dal G7 in Giappone segnali d’intesa a sostegno dell’ordine internazionale libero e aperto, guidato dalle Nazioni Unite. Tra domenica 16 e martedì 18 aprile è andato in scena il meeting deidel G7, antipasto del summit che ne riunirà i leader a Hiroshima dal 19 al 21 maggio. A Karuizawa, tra il paesaggio montano e le fonti termali della regionedel Nagano, i capi delle diplomazie delle sette maggiori economie democraticheribadito fermo supporto all’Ucraina e cooperazione nell’affrontare le maggiori sfide globali, dalle minacce di Russia e Corea del Nord alla questione Taiwan, passando i tumulti in Africa. Si sono seduti ai tavoli i ...