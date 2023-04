“Cosa ha fatto per noi dopo la scelta”. UeD, Lavinia Mauro svela il segreto su Maria De Filippi (Di martedì 18 aprile 2023) A Uomini e Donne diversi giorni fa c’è stata la scelta di Lavinia Mauro, che ha deciso di fidanzarsi con Alessio Corvino. E ora ha tirato fuori una notizia relativa a Maria De Filippi, che finora era stata tenuta nascosta. Non stiamo parlando di segreti inconfessabili, ma senza ombra di dubbio la conduttrice televisiva è conosciuta per essere molto imparziale. Ma ora ha anche fatto un gesto molto importante nei confronti della nuova coppia, che ha commosso sia l’ex tronista che l’ex corteggiatore. A proposito degli ex volti di Uomini e Donne, Lavinia Mauro oltre a soffermarsi adesso su Maria De Filippi ha fatto un passo decisivo con il suo partner. Ha infatti presentato Alessio ai suoi genitori. ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 18 aprile 2023) A Uomini e Donne diversi giorni fa c’è stata ladi, che ha deciso di fidanzarsi con Alessio Corvino. E ora ha tirato fuori una notizia relativa aDe, che finora era stata tenuta nascosta. Non stiamo parlando di segreti inconfessabili, ma senza ombra di dubbio la conduttrice televisiva è conosciuta per essere molto imparziale. Ma ora ha ancheun gesto molto importante nei confronti della nuova coppia, che ha commosso sia l’ex tronista che l’ex corteggiatore. A proposito degli ex volti di Uomini e Donne,oltre a soffermarsi adesso suDehaun passo decisivo con il suo partner. Ha infatti presentato Alessio ai suoi genitori. ...

