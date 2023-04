Cosa c’entrano le criptovalute con BikiniOff (Di martedì 18 aprile 2023) Cosa c’è dietro BikiniOff, il bot Telegram che permette di caricare fotografie di individui e di ottenere – tramite la tecnologia del deepfake – la stessa immagine senza la presenza degli indumenti? Considerato che il prodotto è materiale pornografico o pedopornofragico (a seconda dell’età della persone ritratta) e dopo aver chiarito perché se ne parla in Italia e il legame con uno specifico caso di cronaca, abbiamo deciso di indagare un canale Telegram BikiniOff che – andando a ben vedere – mette al centro le criptovalute molto più di quanto non faccia con i deepnude. LEGGI ANCHE >>> «L’uso di BikiniOff e app simili non può essere definito “ragazzata”» Cosa c’è nel canale Telegram BikiniOff Canale e sito web relativi sono stati creati lo scorso 7 febbraio. ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 18 aprile 2023)c’è dietro, il bot Telegram che permette di caricare fotografie di individui e di ottenere – tramite la tecnologia del deepfake – la stessa immagine senza la presenza degli indumenti? Considerato che il prodotto è materiale pornografico o pedopornofragico (a seconda dell’età della persone ritratta) e dopo aver chiarito perché se ne parla in Italia e il legame con uno specifico caso di cronaca, abbiamo deciso di indagare un canale Telegramche – andando a ben vedere – mette al centro lemolto più di quanto non faccia con i deepnude. LEGGI ANCHE >>> «L’uso die app simili non può essere definito “ragazzata”»c’è nel canale TelegramCanale e sito web relativi sono stati creati lo scorso 7 febbraio. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Da qui deriva la domanda: Giletti conosce la geografia? Sa dove si trova il Donbass? Da cosa è costituito? Che il 4… - synesius_c : RT @ilpresidenthe: Un fascista, un comunista ed un anarchico entrano in un pub. Cosa bevono? Niente, sono minorenni - cubolibree : @Iemmoz @fra__nce__sco @PBPcalcio @StefanoBressi Ma cosa c’entrano i fatti giudiziari di 1 tifoso…?? Ti stai attacca… - Catecappelli02 : Io quando agli esami dell’uni mi viene chiesta una cosa che non so e cerco di rispondere con le poche pagine che ho… - marti_miy : @jaCqconlaC Ma infatti ??cioè giorni fa c’era la polemica su ddm e EdoD ma cosa c’entrano i corvi boh -

Mario Tozzi: "Abbattere l'orsa Una vendetta senza senso. Noi umani non siamo una sua preda" Insomma cosa necessiterebbe fare "Incidenti simili a quello ... Di carnivoro c'è molto poca carne". Quindi la morte del giovane ... Quelli entrano e cercano. Rifiuti non gliene lasci, piano piano non ... 'Poverina': ridere delle disgrazie fa benissimo Lo dico subito: sto scrivendo di un libro in cui sono citato. Lo dico perché non voglio fare la classica cosa di scrivere di libri, dischi o film in cui c'entrano gli amici senza dirlo. Io lo dico subito, lo urlo, così poi non mi dite niente. Sono dentro a questo libro non per meriti specifici, non sono ... Milan, a Napoli ce l'hanno con Theo Hernandez: il motivo degli attacchi COSA È SUCCESSO - La scintilla è scoccata nel match d'andata di ... Episodi da condannare con fermezza e che non c'entrano nulla con ... Insommanecessiterebbe fare "Incidenti simili a quello ... Di carnivoro'è molto poca carne". Quindi la morte del giovane ... Quellie cercano. Rifiuti non gliene lasci, piano piano non ...Lo dico subito: sto scrivendo di un libro in cui sono citato. Lo dico perché non voglio fare la classicadi scrivere di libri, dischi o film in cuigli amici senza dirlo. Io lo dico subito, lo urlo, così poi non mi dite niente. Sono dentro a questo libro non per meriti specifici, non sono ...È SUCCESSO - La scintilla è scoccata nel match d'andata di ... Episodi da condannare con fermezza e che nonnulla con ... Cosa c'entrano le criptovalute con BikiniOff | Giornalettismo Giornalettismo