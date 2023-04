Cosa bolle nella pentola di Matteo Renzi

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 18 aprile 2023) Dopo dodici lunghi giorni Silvio Berlusconi ha lasciato il reparto di terapia intensiva del San Raffaele per essere trasferito in un reparto di degenza ordinaria. A rendere possibile il trasferimento è stato il costante miglioramento del quadro clinico del Cavaliere, come sottolineato dalttino firmato da Alberto Zangrillo, medico di fiducia del presidente. E questa è senza dubbio una bella notizia. Le sue precarie condizioni di salute, unitamente all’età avanzata, lasciano tuttavia alcuni interrogativi sul futuro dell’attività politica attiva di Silvio Berlusconi. E questa non è affatto una bella notizia. Si, perché quello che in tanti, anche tra i suoi più accaniti sostenitori, rimproverano da tempo al Cavaliere, è di non avere preparato la strada ad un vero e proprio erede politico, lasciando di fatto la sua Forza Italia in subbuglio, tra chi guarda a destra ...