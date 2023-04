“Corruzione e turbativa d’asta in 49 appalti dentro le basi dell’Aeronautica” | 14 arresti

(Di martedì 18 aprile 2023) Decine di indagati e arrestati con le ipotesi di, frode in pubbliche forniture e falso in atto pubblico in 49militare per un valore di 3 milioni di euro tra il maggio 2017 e gennaio 2021. È il risultato di un’inchiesta condotta dai carabinieri e dalla polizia militare che hanno arrestato, su ordine del giudice per le indagini preliminari di Velletri, 14 persone e hanno notificato 10 obblighi di dimora a 12 militarie ad altrettanti civili. In totale sono 39 gli indagati dalla procura laziale. L’inchiesta è partita da una società attiva in campo edile ed immobiliare, posseduta con quote dell’85% e del 15% da due militari in servizio all’epoca presso il 2° Reparto Geniodi Ciampino e ...

Accanto alla sentenza di prescrizione, e non di assoluzione, per i reati die did'asta, sono state emesse infatti due sentenze da parte del giudice civile che ha riconosciuto ...Sospetti che per il codice penale si chiamano truffa in erogazioni pubbliche , abuso d'ufficio,d'asta ,, addirittura pericolo di un disastro. Con tanto di chiamata in causa da ...Accanto alla sentenza di prescrizione e non di assoluzione per i reati did'asta connessi all'appalto ma ad azioni di risoluzioni per inadempimento prospettate all'impresa sono ...

Milano, 18 apr. Decine di indagati e arrestati con le ipotesi di corruzione, turbativa d'asta, frode in pubbliche forniture e falso in atto p ...