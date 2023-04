Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HuffPostItalia : Appalti e corruzione, coinvolti militari dell'Aeronautica militare - espressonline : Costi più alti e corruzione assicurata: ecco gli appalti voluti dalla politica. Di Sergio Rizzo - Lazio_TV : ROMA/LATINA/VITERBO: AERONAUTICA MILITARE, APPALTI TRUCCATI E CORRUZIONE. 24 MISURE CAUTELARI - LaStampa : Corruzione e appalti truccati nelle forze armate: 24 arresti, 12 sono militari dell'Aeronautica - Lunanotizie : ?? Corruzione e appalti truccati nelle forze armate, arresti anche a Latina ?? Leggi qui -

...procura di Velletri che ipotizza un giro di tangenti per un volume d'affari in relazione ad... per le ipotesi di turbata libertà degli incanti, frode nelle pubbliche forniture,per l'...I reati ipotizzati sono turbata libertà degli incanti, frode nelle pubbliche forniture,... II volume d'affari degliammonta complessivamente a circa 3 milioni di euro. L'Aeronautica ......della Trasparenza è stato organizzato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale presso Palazzo San Giorgio l'incontro pubblico dal titolo 'pubblici: prevenire la...

Decine di indagati e arrestati con le ipotesi di corruzione, turbativa d'asta, frode in pubbliche forniture e falso in atto pubblico in 49 appalti ...LATINA – Trentanove indagati, 24 misure cautelari di cui 12 a carico di militari dell’Aeronautica. È la maxi operazione della procura di Velletri che ipotizza un giro di tangenti per un volume d’affar ...