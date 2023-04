Corona Sunsets Festival World Tour 2023 al Teatro del Silenzio

(Di martedì 18 aprile 2023) Manca ancora un po’ all’estate ma gli eventi della stagione iniziano a prendere forma facendo pregustare esperienze tutte da vivere. Tra gli appuntamenti da non perdere c’è il, di cui sono stati svelati i primi dettagli. La tappa italiana di uno degli eventi più coinvolgenti sarà sabato 22 luglio aldel(Lajatico, PI). Al centro della scena la tinta dorata del cielo prenderà forma un palinsesto musicale ricco di artisti con svariate attività di intrattenimento, food corners e divertimento. Ideata da– marchio di eccellenza AB InBev –, la manifestazione prevede una serie di eventi mondiali in cui il tramonto è protagonista. Ogni tappa, infatti, si tiene in un luogo ...

