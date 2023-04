Coppa Italia 2022-2023, statistiche e quote semifinali (Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiAprile fitto di appuntamenti per il grande calcio, tra campionato e coppe europee. Mentre il Napoli sta letteralmente volando verso il suo terzo storico scudetto e in attesa del ritorno di Champions degli azzurri contro il Milan, in programma a fine mese anche le gare di ritorno di Coppa Italia. Sono rimaste a contendersi un posto in finale da una parte Juventus e Inter, dall’altra Fiorentina e Cremonese. La sfida tra bianconeri e nerazzurri è ancora completamente aperta dopo l’1-1 dell’Allianz Stadium, i viola invece sono con un piede in finale a seguito dello 0-2 di Cremona. Analizziamo le ultime statistiche e le quote dei bookmakers sui rispettivi match. Inter-Juventus La partita di andata, finita 1-1 con le reti di Cuadrado e Lukaku, lascia completamente aperte le chance di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiAprile fitto di appuntamenti per il grande calcio, tra campionato e coppe europee. Mentre il Napoli sta letteralmente volando verso il suo terzo storico scudetto e in attesa del ritorno di Champions degli azzurri contro il Milan, in programma a fine mese anche le gare di ritorno di. Sono rimaste a contendersi un posto in finale da una parte Juventus e Inter, dall’altra Fiorentina e Cremonese. La sfida tra bianconeri e nerazzurri è ancora completamente aperta dopo l’1-1 dell’Allianz Stadium, i viola invece sono con un piede in finale a seguito dello 0-2 di Cremona. Analizziamo le ultimee ledei bookmakers sui rispettivi match. Inter-Juventus La partita di andata, finita 1-1 con le reti di Cuadrado e Lukaku, lascia completamente aperte le chance di ...

