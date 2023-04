Controlli della polizia municipale nei bar di Napoli | scattano multe

Leggi su anteprima24

(Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNumerose attività commerciali sono state controllate dallaUnità Operativa San Lorenzo nel territorioquarta Municipalità di. In via Duomo e in piazza Garibaldi per tre attività di somministrazione è scattata la sanzione amministrativa per occupazione abusiva di suolo pubblico, in eccedenza rispetto al titolo concessorio mentre, ad un bar sito al Corso Umberto I, è stata contestata analoga abusiva occupazione per oltre 80 mq e l’installazione delle tabelle pubblicitarie. Per tutte le attività sanzionate scatterà, in aggiunta, la segnalazione agli uffici competenti. In seguito ad alcune segnalazioni del Servizio Unico Attività Produttive, gli agentiLocale, in via Albanese, hanno multato il proprietario di un bar ...