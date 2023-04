Controlli a Mergellina | identificate 528 persone

(Di martedì 18 aprile 2023) , ispezionati 264 veicoli e contestate 42 violazioni del Codice della Strada . Negli ultimi tre giorni gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e personale della Polizia Locale hanno effettuatonella zona degli “chalet” die in largo Sermoneta dove hanno identificato 528, di cui 113 con precedenti di polizia, controllato 264 veicoli, di cui tre sottoposti a sequestro amministrativo, e contestato 42 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente poiché mai conseguita, mancata copertura assicurativa, mancanza della revisione periodica, mancata esibizione dei documenti di circolazione, guida senza casco protettivo, incauto affidamento di veicolo e guida senza casco protettivo; infine, sono gli operatori hanno ritirato 6 patenti di guida. Se ti va lascia un like alla nostra ...

