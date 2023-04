Continuo e affidabile: Nicholas Ioannou (Di martedì 18 aprile 2023) In una Serie BKT che si sta sviluppando su matrice italiana nelle 20 rose che partecipano al torneo, in cui tanti giovani stanno trovando la propria dimensione e affermando e accrescendo il proprio valore, c’è spazio anche per calciatori stranieri di ottimo livello che contribuiscono ad elevare il tasso tecnico del campionato.Un perfetto esempio di ciò è costituito dal laterale sinistro cipriota del Como Nikolas Ioannou.Il ventisettenne porta con sé un bagaglio di esperienze e una commistione di culture calcistiche che non possono che arricchire il torneo cadetto. Formatosi come difensore centrale al Manchester United, ha giocato anche gare di Youth League coi Red Devils.Dopo aver appreso tanto in Inghilterra, però, il giocatore ha preferito disputare una fetta consistente della propria carriera in patria all’APOEL Nicosia. Col club non si è limitato alle tante gioie ... Leggi su seriea24 (Di martedì 18 aprile 2023) In una Serie BKT che si sta sviluppando su matrice italiana nelle 20 rose che partecipano al torneo, in cui tanti giovani stanno trovando la propria dimensione e affermando e accrescendo il proprio valore, c’è spazio anche per calciatori stranieri di ottimo livello che contribuiscono ad elevare il tasso tecnico del campionato.Un perfetto esempio di ciò è costituito dal laterale sinistro cipriota del Como Nikolas.Il ventisettenne porta con sé un bagaglio di esperienze e una commistione di culture calcistiche che non possono che arricchire il torneo cadetto. Formatosi come difensore centrale al Manchester United, ha giocato anche gare di Youth League coi Red Devils.Dopo aver appreso tanto in Inghilterra, però, il giocatore ha preferito disputare una fetta consistente della propria carriera in patria all’APOEL Nicosia. Col club non si è limitato alle tante gioie ...

