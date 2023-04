Conte sull’Ucraina e Salvini sui rifugiati | la doppia sfida del nazionalismo Nimby

(Di martedì 18 aprile 2023) Oggi nell’aula del Senato si aprirà uno scontro sul ritorno alle norme dei decreti sicurezza della coppiaa proposito della protezione speciale. Giorgia Meloni, cedendo al ricatto del leader leghista, ha deciso alla fine di inserirle nel cosiddetto decreto Cutro, che già di per sé era una combinazione tossica di populismo penale e demagogia securitaria e che ora certifica, a maggior ragione, l’implausibilità di un sovranismo normale. Sicuramente questa decisione incontrerà la resistenza, nutrita di richiami alti e solenni, di quella sorta di coalizione-ter che è l’opposizione demo-populista, la quale si scaglierà con veemenza contro l’abbandono, anzi contro la consegna ex lege di decine di migliaia di sventurati alla clandestinità criminale. Eppure la vasta porzione pacifista di questa compagine – quella che «sulle ...

