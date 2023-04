Consiglio | gara pubblica per la gestione dei rifiuti e dehor del Donizetti ai più piccoli

(Di martedì 18 aprile 2023) Bergamo. Dopo 29 anni il Comune di Bergamo sceglie di affidare ladeiad una. Così vuole la delibera presentata dall’assessore all’Ambiente Stefano Zenoni, testo portato in sede dicomunale che prevede l’aggiudicazione, da 19 milioni di euro moltiplicata per 9 anni (7 + 2), ad una società ad hoc non prima del 2024. Una scelta che ricadrà dunque sul lavoro della prossima Giunta, quella post maggio dell’anno prossimo, chiamata a vigilare su un avvicendamento nel caso in cui l’attuale attore protagonista, Aprica-A2a, non vinca la. A finanziare il progetto l’importo di 1 milione di euro, frutto dei fondi del PNRR, gettito previsto su un computo totale di 2,5 milioni. Redatto il progetto preliminare, la nuova piattaforma dovrebbe essere pronta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AngeloJesse1 : @AmiciUfficiale Un piccolo consiglio, una volta che una squadra ha vinto, sarebbe più bello fargli sfidare la 3° sq… - diegoval68 : @Rosso3Nero Mi basta vedere l'atteggiamento da piagnisteo che avete. Io vi consiglio di riflettere: se piangete per… - tranellio : RT @Yoda15271485: #Appalti, il “codice Salvini” l’ha scritto il Consiglio di Stato (e gli affidamenti senza gara ci sono già). Il governo h… - Canio44536762 : RT @Yoda15271485: #Appalti, il “codice Salvini” l’ha scritto il Consiglio di Stato (e gli affidamenti senza gara ci sono già). Il governo h… - cristinapasque : RT @Yoda15271485: #Appalti, il “codice Salvini” l’ha scritto il Consiglio di Stato (e gli affidamenti senza gara ci sono già). Il governo h… -

...d'uso dello stadio Arechi - presentata stamane in Comune - dovrà essere approvata dal...5%, oltre Iva sull'incasso netto realizzato per ogni singolaufficiale o amichevole disputata a ...... belle di contenuti, di agonismo, di tecnica, di interpretazione, di preparazione, nelle quali ... La partita la vedrò a Roma in televisione perché il giorno successivo c'è ilFederale, ...L'ordine del giorno sarà portato domani inRegionale per essere votato dall'aula. "... In particolare i comitati manifestano preoccupazione per l'imminente aggiudicazione dellain assenza ...

Consiglio, gara pubblica per la gestione dei rifiuti e dehor del Donizetti ai più piccoli BergamoNews.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...MotoGP, cosa mangiano i piloti prima di una gara Incredibile rivelazione dagli addetti ai lavori: farete fatica a crederci ...