Conor McGregor | in acqua con la sua nuova Lamborghini

Leggi su altranotizia

(Di martedì 18 aprile 2023) Uno degli sportivi più ricchi al mondo, per questo può permettersi ogni lusso e ogni pazzia. Come questa di cui vi parliamo oggici ha abituato a “pazzie”. Non è propriamente un tipo tranquillo. Questa volta, però, il combattente ha davvero esagerato. Eccolo incon al sua, un tipino non proprio tranquillo… foto: Ansa – altranotizia34enne di nazionalità irlandese,è sicuramente un tipetto niente male. Del resto, non si diventa un atleta così forte in una categoria come le arti marziali, se non si ha una personalità così inquieta e combattiva. Campione indiscusso nella categoria dei pesi leggeri e dei pesi piuma....