Conflitto tra Israele e Palestina, perché la mediazione offerta dalla Cina è molto seria (Di martedì 18 aprile 2023) Roma, 18 apr – La notizia è di quelle che possono strappare sciocchi sorrisi a denti stretti, della serie: non sparate sciocchezze, questa è una missione impossibile. Sì perché la Cina si è detta disposta a mediare tra Israele e Palestina, addirittura per risolvere l’atavico – tragicamente iconico – Conflitto mediorientale. E’ quanto annunciato dal ministro degli Esteri cinese, Qin Gang, durante due colloqui telefonici avuti con gli omologhi israeliano e palestinese, Eli Cohen e Riad al Maliki. Stando a quanto riportato dall’agenzia Xinhua – che ricordiamo essere voce sempre attendibile in questi casi perché megafono di Pechino, in quanto subordinata al controllo del Consiglio di Stato della Repubblica Popolare – il ministro Qin ha chiesto ai suoi due interlocutori di “dar prova di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 18 aprile 2023) Roma, 18 apr – La notizia è di quelle che possono strappare sciocchi sorrisi a denti stretti, della serie: non sparate sciocchezze, questa è una missione impossibile. Sìlasi è detta disposta a mediare tra, addirittura per risolvere l’atavico – tragicamente iconico –mediorientale. E’ quanto annunciato dal ministro degli Esteri cinese, Qin Gang, durante due colloqui telefonici avuti con gli omologhi israeliano e palestinese, Eli Cohen e Riad al Maliki. Stando a quanto riportato dall’agenzia Xinhua – che ricordiamo essere voce sempre attendibile in questi casimegafono di Pechino, in quanto subordinata al controllo del Consiglio di Stato della Repubblica Popolare – il ministro Qin ha chiesto ai suoi due interlocutori di “dar prova di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CloacaDi : @lorna_toon Latinoamericana anticomunista, classico bacino d'opinione classista neocon. Nata probabilmente in class… - BiagioCiccone99 : RT @ultimenotizie: La #Cina è disposta a fare da mediatore tra israeliani e palestinesi per risolvere il conflitto in Medio Oriente. Ad ann… - Intheskyatnight : RT @ultimenotizie: La #Cina è disposta a fare da mediatore tra israeliani e palestinesi per risolvere il conflitto in Medio Oriente. Ad ann… - Edoardotrader : La tua vera natura, l'antico conflitto tra istinto e ragione. Coltivarla è il lavoro della vita. - kudablog : Evidentemente gli aggressori non sono tutti uguali, soprattutto quando ci sono in ballo forniture militari. 8 anni… -