Conflitto di interessi, Sunak indagato per le attività della moglie (Di martedì 18 aprile 2023) Family business? Il primo ministro Rishi Sunak è investigato per Conflitto d’interessi. L’accusa avrebbe a che vedere con una misura dello scorso 15 marzo contenuta nell’ultima manovra finanziaria primaverile annunciata first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 18 aprile 2023) Family business? Il primo ministro Rishiè investigato perd’. L’accusa avrebbe a che vedere con una misura dello scorso 15 marzo contenuta nell’ultima manovra finanziaria primaverile annunciata first appeared on il manifesto.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Regno Unito ????, il premier Sunak indagato: possibile conflitto d'interessi. @ultimora_pol - fattoquotidiano : Regno Unito, inchiesta del Parlamento sul premier Rishi Sunak per conflitto d’interessi - RaiNews : Il premier britannico Sunak indagato dalla commissione interna al Parlamento per non aver dichiarato un business di… - GiorgioAntonel1 : RT @AntScibilia: Ecco come i ricchi diventano ricchi....RUBANDO e' che con il lavoro anche ben retribuito ricchi non si diventa.... Gran Br… - antonioscorry : RT @Miti_Vigliero: Regno Unito, il premier Sunak indagato: possibile conflitto d'interessi La vicenda, ora sotto la lente di un organismo p… -