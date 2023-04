Confermata la detenzione di Gershkovich in Russia | rischia vent’anni di carcere

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 18 aprile 2023) Camicia a quadri, jeans, braccia conserte: il giornalista americano Evanè comparso per la prima volta in un tribunale russo da quando è stato arrestato il 29 marzo scorso con l’accusa di spionaggio a favore degli Stati Uniti.era dentro una gabbia a vetri, aveva lo sguardo attento che abbiamo imparato a conoscere in queste settimane in cui ci siamo riletti e rivisti i suoi articoli e i suoi video, ha sorriso (immortalato in una splendida foto dell’Afp) e ha fatto dei cenni alle persone che ha riconosciuto dentro l’aula. Lunedì, finalmente, l’ambasciatrice americana a Mosca, Lynne M. Tracy, aveva avuto il permesso di fargli visita alla prigione di Lefortovo: “È in buona salute e rimane forte – ha detto la Tracy – Rinnoviamo la nostra richiesta di un rilascio immediato”. Anche l’ambasciatrice americana all’Onu, Linda ...