Concorso Comune di Staranzano | 1 Istruttore Tecnico

Il Comune di Staranzano, nella Regione Friuli Venezia Giulia, ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 1 Istruttore Tecnico-Amministrativo, in categoria C. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Il Bando é prioritariamente riservato ai Volontari delle Forze Armate. Per partecipare al Bando di Concorso serve laurea magistrale in materie tecniche, ingegneria, cittadinanza italiana o di altro paese europeo, padronanza della lingua inglese, predisposizione fisica alla mansione, abilità di problem solving, buone doti organizzative e comunicative, conoscenza del settore urbanistico, nonché dei più moderni sistemi informatici di disegno Tecnico. Bando di Concorso E' indetto con determinazione n. ...

