Concorso Comune di San Lazzaro Savena: 1 Tecnico Esperto (Di martedì 18 aprile 2023) Il Comune di San Lazzaro di Savena ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 1 Tecnico Esperto, in categoria D, da assegnare all'area gestione del territorio, settore ambiente. Viene offerta assunzione con contratto di formazione e lavoro della durata di dodici mesi. Bando di Concorso E' indetta procedura di selezione per la stipula di contratto di formazione e lavoro - dodici mesi, per l'eventuale copertura di un posto di Tecnico Esperto, categoria giuridica D - area dei funzionari e dell'E.Q., presso area gestione del territorio - settore ambiente (cod. CFL 02 2023). Termine di presentazione domande: 23 aprile 2023.

