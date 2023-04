Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Concorso ATA 24 mesi 2023: domande dal 27 aprile. Requisiti, calcolo servizio, punteggio e novità [SPECIALE] - Ticonsiglio : ??Concorso ATA ex LSU: bando nel 2023 Il decreto milleproroghe fa slittare al 2023 l'uscita del nuovo bando per le a… - orizzontescuola : Concorso ATA 24 mesi, regolamento supplenze, concorsi DSGA ed ex LSU: la Uil Scuola Rua chiede al Ministero convoca… - uil_rua : RT @orizzontescuola: Concorso ATA ex LSU 2023, decreto di avvio inviato nuovamente ai Ministeri - orizzontescuola : Concorso ATA ex LSU 2023, decreto di avvio inviato nuovamente ai Ministeri -

...come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale ilviene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale...A tal proposito, la UIL chiede di integrare la circolare ministeriale per l'indizione dei concorsi24 mesi, esplicitando la piena valutabilità delle qualifiche rilasciate ai sensi della normativa ...Dal 27 arile al 18 maggio 2023 le domande per l'aggiornamento delle graduatorie24 mesi: i termini sono contenuti nella circolare del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. ...bandi di, ...

Concorso ATA 24 mesi 2023: domande dal 27 aprile. Requisiti, calcolo servizio, punteggio e novità [SPECIALE] Orizzonte Scuola

L'ambasciata italiana in Spagna partecipa per la quarta edizione consecutiva al FuoriSalone di Milano: anche quest'anno, infatti, la principale sede diplomatica nel Paese iberico ha curato una propria ...Rinnovato anche per il 2023 il bonus trasporto quest’anno accessibile anche ai docenti e al personale della scuola. Potranno presentare le domande per il bonus trasporti anche i docenti e il personale ...