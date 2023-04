Concorso ASST di Lodi: Bando per 1 Dirigente Medico (Di martedì 18 aprile 2023) L’ASST di Lodi (Azienda Socio Sanitaria Territoriale) ha indetto un Concorso Pubblico per l’assunzione di 1 Dirigente Medico, in disciplina di biochimica clinica oppure disciplina di patologia clinica. Per partecipare al Bando di Concorso serve laurea in medicina con specializzazione nella disciplina richiesta, iscrizione all’Albo, esperienza pregressa, predisposizione al lavoro in equipe, buone doti organizzative, collaborative e comunicative, conoscenza delle norme che regolano il Sistema Sanitario Nazionale. Bando di Concorso E' indetto Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di Dirigente Medico, disciplina di ... Leggi su posizioniaperte (Di martedì 18 aprile 2023) L’di(Azienda Socio Sanitaria Territoriale) ha indetto unPubblico per l’assunzione di 1, in disciplina di biochimica clinica oppure disciplina di patologia clinica. Per partecipare aldiserve laurea in medicina con specializzazione nella disciplina richiesta, iscrizione all’Albo, esperienza pregressa, predisposizione al lavoro in equipe, buone doti organizzative, collaborative e comunicative, conoscenza delle norme che regolano il Sistema Sanitario Nazionale.diE' indettopubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di, disciplina di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... posizioniapert : Concorso ASST di Crema: Bando per 4 Dirigenti Medici Pediatri - ASST_PaoloCarlo : IMPORTANTE ? ?? CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA, A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO,… - paolodelbufalo1 : RT @OpiLecce: Asst Valle Olona, indetto concorso per assunzione di 55 infermieri - FNInfermieri : RT @OpiLecce: Asst Valle Olona, indetto concorso per assunzione di 55 infermieri - OpiLecce : Asst Valle Olona, indetto concorso per assunzione di 55 infermieri -