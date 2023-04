Concorso Aree Protette Appenino Piemontese | 1 Istruttore Tecnico

(Di martedì 18 aprile 2023) L’Entedell’Piemonte ha indetto unPubblico per la ricerca di 1, in categoria C. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato L’Ente di Gestione delledell’Appenninodi Bosio assume, a tempo indeterminato, 1come valido supporto dell’Ufficio, si occuperà di gestire le pratiche di edilizia pubblica e privata. Per partecipare al Bando diserve diploma di Geometra o titolo di studio equivalente, cittadinanza italiana, predisposizione fisica alla mansione, familiarità con il territorio, buone doti organizzative, collaborative e ...

...17 sono affidate a medici 70enni prorogabili per altri due anni in assenza di vincitori di... 'Servono alloggi ed ambulatori a prezzi di favore se vogliamo che i colleghi scelgano lepiù ...Per questo, nel settore dedicato al, vi sono treche a rotazione vengono preparate per accogliere le "giovani promesse" (dietro a ogni nuovo ibrido c'è un lavoro di ricerca e selezione ...... presentazioni di libri e progetti, street food, street music e, per la prima volta, undi ...l'architetto Marianna Di Russo presenta la tesi di laurea ' Immaginare un futuro diverso nelle...

Obiettivo Terra 2023: 20 finalisti per il concorso fotografico sulle Aree Protette d’Italia Trekking.it

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...L’esame dei venti candidati si terrà il 22 maggio. Due i posti disponibili per l’area tecnica. Ripartite le assunzioni ...