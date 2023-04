Concessioni balneari, Meloni pronta a fare un passo indietro (Di martedì 18 aprile 2023) I detentori di Concessioni balneari lo sospettano da tempo: “Il governo finge di stare con noi, ma prima o poi cederà alle richieste Ue e la proroga delle Concessioni salterà”. Un timore, quello dei proprietari dei cosiddetti ‘bagni’ distribuiti sulle spiagge italiane, che riguarda un ambito piuttosto delicato per il governo Meloni. Che da un lato ha in alcune precise categorie – balneari e tassisti compresi – lo zoccolo duro del proprio elettorato, dall’altro non può e non vuole rischiare di perdere soldi in arrivo dall’Europa sacrificandoli sull’altare dei monopoli italiani. Messi sotto pressione nelle ultime ore da un nuovo ultimatum dell’Unione. Serve concorrenza La Ue insiste perché il governo italiano riveda la sua posizione sulle Concessioni balneari con una ... Leggi su quifinanza (Di martedì 18 aprile 2023) I detentori dilo sospettano da tempo: “Il governo finge di stare con noi, ma prima o poi cederà alle richieste Ue e la proroga dellesalterà”. Un timore, quello dei proprietari dei cosiddetti ‘bagni’ distribuiti sulle spiagge italiane, che riguarda un ambito piuttosto delicato per il governo. Che da un lato ha in alcune precise categorie –e tassisti compresi – lo zoccolo duro del proprio elettorato, dall’altro non può e non vuole rischiare di perdere soldi in arrivo dall’Europa sacrificandoli sull’altare dei monopoli italiani. Messi sotto pressione nelle ultime ore da un nuovo ultimatum dell’Unione. Serve concorrenza La Ue insiste perché il governo italiano riveda la sua posizione sullecon una ...

