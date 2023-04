Concertone del primo maggio, sul palco anche Piero Pelù, Rose Villain e Alfa (Di martedì 18 aprile 2023) Il Concertone del primo maggio continua ad arricchirsi di nuovi nomi. Dopo Tananai, Mr. Rain, Coma Cose, Ariete, a salire sul palco in piazza San Giovanni a Roma saranno anche Piero Pelù, Rose Villain e Alfa. I tre artisti si aggiungeranno anche ai già annunciati Aiello, Fulminacci, Matteo Paolillo e BNKR44. Per l’ex leader del Litfiba è l’undicesimo anno di partecipazione all’evento del primo maggio, promosso da Cgil, Cisl e Uil, prodotto e organizzato da iCompany e trasmesso in diretta su RAI 3, Rai Radio2 e Rai Play. Stavolta Pelù comparirà sul palco in compagnia di Alborosie con il quale presenterà il nuovo brano Musica libera. ... Leggi su open.online (Di martedì 18 aprile 2023) Ildelcontinua ad arricchirsi di nuovi nomi. Dopo Tananai, Mr. Rain, Coma Cose, Ariete, a salire sulin piazza San Giovanni a Roma saranno. I tre artisti si aggiungerannoai già annunciati Aiello, Fulminacci, Matteo Paolillo e BNKR44. Per l’ex leader del Litfiba è l’undicesimo anno di partecipazione all’evento del, promosso da Cgil, Cisl e Uil, prodotto e organizzato da iCompany e trasmesso in diretta su RAI 3, Rai Radio2 e Rai Play. Stavoltacomparirà sulin compagnia di Alborosie con il quale presenterà il nuovo brano Musica libera. ...

