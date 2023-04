Concerto del Primo Maggio 2023 a Roma | tutti gli artisti confermati sul palco di Piazza San Giovanni

(Di martedì 18 aprile 2023) Si avvicina l’attesissimodel, l’evento annuale promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany. Negli ultimi giorni tramite i profili social delne sono stati svelati i primiper questa attesissima manifestazione che ogni anno raccoglie inSanmilioni di appassionati. L’ospite internazionale di quest’anno sarà la giovane cantautrice norvegese con miliardi di streaming AURORA, il cui singolo “Cure For Me” è la colonna sonora del video teaser del. Aurora si è fatta conoscere con la cover del brano degli Oasis “Half the World Away” e a soli 12 ...

E se non piace la mano minacciosamente tesa da Nyon (abiurate la Superlega e nessuno si farà male), non si può escludere che il cambiamentosistema possa avvenire anche dicon le ...Piove mondo ladro " Due giorni prima, uno dei lugli più piovosi che si ricordino, fece scatenare Giove pluvio. Acqua a torrenti senza pietà. L'arena all'aperto che doveva ospitare il ...Il primo prestigioso evento è ilad ingresso liberoconcertista di fama internazionale Emanuele Buono , fissato per venerdì 5 maggio alle 20,45 presso l'auditorium Borelli. Per i giorni ...

Sabato 22 aprile: concerto del 25°Viotti Festival con il violloncellista ... Città di Vercelli

Anonima Battisti in concerto al Radio City Music Hall il 22 aprile 2023. Tribute Band che ripropone il repertorio di Lucio Battisti cercando per quanto possibile di rimanere fedele agli arrangiamenti ...