Comunicato degli arbitri spagnoli | «clima irrespirabile nei nostri confronti»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 18 aprile 2023) Glinon ci stanno più. Da mesi al centro di una tempesta mediatica e giudiziaria iniziata con il caso Negreira, cioè le accuse di corruzione rivolte ad un ex arbitro, che fu anche vicepresidente. Attraverso unhanno deciso di parlare e di far sentire la loro voce. Accusano la Liga di aver creato ad arte uncontro glie il Cta, il comitato arbitrale spagnolo e chiedono rispetto a garanzie sulla loro autonomia. Ilè stato riportato da Marca. Di seguito alcuni estratti: “Vogliamo trasmettere la nostra profonda preoccupazione per la sfortunata situazione che si è generata attorno al gruppo che rappresentiamo e che viene dipinto da diversi fronti del calcio ...