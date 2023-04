Comune di Benevento, contributi per i canoni di locazione: i requisiti (Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl sindaco Clemente Mastella e l’assessore alle Politiche Abitative, Molly Chiusolo, rendono noto che gli inquilini in possesso dei requisiti richiesti dal Decreto Dirigenziale n. 31 del 31 marzo 2023 della Regione Campania possono presentare domanda fino alle ore 14:00 del 10 maggio 2023 per ottenere i contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2022. Il contributo può essere richiesto esclusivamente attraverso la piattaforma telematica della Regione Campania al seguente indirizzo: https://www.territorio.regione.campania.it/news-blog/fitti-2022-pubblicato-il-bando-domande-entro-il-10-maggio-2023 Per presentare la domanda occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea, ovvero condizione di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl sindaco Clemente Mastella e l’assessore alle Politiche Abitative, Molly Chiusolo, rendono noto che gli inquilini in possesso deirichiesti dal Decreto Dirigenziale n. 31 del 31 marzo 2023 della Regione Campania possono presentare domanda fino alle ore 14:00 del 10 maggio 2023 per ottenere iad integrazione deidiper l’anno 2022. Il contributo può essere richiesto esclusivamente attraverso la piattaforma telematica della Regione Campania al seguente indirizzo: https://www.territorio.regione.campania.it/news-blog/fitti-2022-pubblicato-il-bando-domande-entro-il-10-maggio-2023 Per presentare la domanda occorre essere in possesso dei seguenti: cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea, ovvero condizione di ...

