Commissioni oltre la soglia | non prelevare in questi sportelli ATM | si trattengono una fortuna

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 18 aprile 2023) Si può pagare troppo per un prelievo negliATM? Purtroppo sì. Ecco a cosa prestare attenzione per evitare che ciò accada. GliATM continuano a diminuire e ai clienti degli Istituti bancari, sorge il problema di dove andare a. Spesso in, si preferisce ritirare piccole somme perché ormai si può pagare quasi tutto tramite il pos. Nei casi di urgenza in cui abbiamo bisogno di prelievo, dobbiamo sapere che prelevando al primo sportello che troviamo e che non appartiene alla nostra Banca, potremmo pagaremolto alte e non giustificate. Quanto costano lenei prelievi ATM- Ilovetrading.itPurtroppo, alcunisono intesi come “d’urgenza”, si approfittano appunto della necessità del ...