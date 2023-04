Commissione Europea - I dati generati dai veicoli devono essere accessibili a tutti

Leggi su quattroruote

(Di martedì 18 aprile 2023) Laha prolungato di cinque anni, fino al 31 maggio del 2028, la validità della Motor Vehicle Block Exemption Regulation e aggiornato le linee guida supplementari del settore. MVBER, come viene chiamato in sigla, è il regolamento Ue, emanato nel 2010, relativo al funzionamento degli accordi verticali (quelli che intervengono tra più operatori a differenti livelli di produzione e distribuzione e relativi alle condizioni alle quali le parti possono acquistare, vendere o rivendere alcuni beni o servizi) e delle pratiche concordate nel settore automobilistico; la revisione delle linee guida intende aiutare le società del settore a garantire agli operatori aftermarket, comprese le officine, continuità nell'accesso aidaistessi necessari per la manutenzione e le ...