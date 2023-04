Come votare a L’Isola dei Famosi 2023? Tutto quello da sapere sul televoto (Di martedì 18 aprile 2023) Il televoto de L’Isola dei Famosi è lo strumento attraverso cui viene sancito il nome del concorrente eliminato ad ogni puntata. Finiscono al televoto i due naufraghi più nominati dal gruppo degli isolani (a volte possono essere anche più di due), con i concorrenti del reality show di Canale 5 chiamati a motivare la propria scelta durante il tradizionale appuntamento delle nomination in Palapa. Al termine di ogni puntata la conduttrice del programma Ilary Blasi apre ufficialmente il televoto da casa, lasciando che sia il pubblico a decidere chi eliminare e chi, invece, salvare. Di seguito una guida completa su Come votare a L’Isola dei Famosi 2023: spiegheremo innanziTutto quali sono gli strumenti a ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 18 aprile 2023) Ildedeiè lo strumento attraverso cui viene sancito il nome del concorrente eliminato ad ogni puntata. Finiscono ali due naufraghi più nominati dal gruppo degli isolani (a volte possono essere anche più di due), con i concorrenti del reality show di Canale 5 chiamati a motivare la propria scelta durante il tradizionale appuntamento delle nomination in Palapa. Al termine di ogni puntata la conduttrice del programma Ilary Blasi apre ufficialmente ilda casa, lasciando che sia il pubblico a decidere chi eliminare e chi, invece, salvare. Di seguito una guida completa sudei: spiegheremo innanziquali sono gli strumenti a ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : @FanteDCoppe @chiaraped Ma faccia quello che vuole, l'unico partito di maggioranza dove c'era qualcuno che dissenti… - tuttopuntotv : Come votare a L’Isola dei Famosi 2023? Tutto quello da sapere sul televoto #isola #IsoladeiFamosi - GigiLigi3 : RT @SofiaSea2021: Come si possono votare 2 randagi della politica che si apparentano per entrare in parlamento senza nessuna visione politi… - GiampieroCarbo4 : @ritafrediani Ti Sbagli Rita ,se quelli che non sono andati a votare amavano la sx,a votare ci sarebbero andati,non… - Lella454 : @CeresaRaffaele Ma come si fa a votare queste persone,che per stare a galla,farebbero qualsiasi cosa! -