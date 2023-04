Come raggiungere gli asteroidi? Progetti e limiti tra tecnologia e diritto

Leggi su formiche

(Di martedì 18 aprile 2023) La ricerca spaziale è forse l’area più costosa dell’attività umana. Ai tempi del sovietico Gruppa Izi?enija Reaktivnogo Dviženija (Grid, Gruppo di Studio sulla propulsione a reazione), fondato nel 1931, era possibile sperimentare e sviluppare razzi quasi per puro entusiasmo, ma la creazione delladel volo spaziale richiedeva il coinvolgimento di risorse gigantesche a livello statale, al punto che i sovietici con lo Sputnik 1 furono i primi ad inviare un satellite artificiale in orbita intorno alla Terra (4 ottobre 1957). Le società private, invece, sono apparse solo quando le attività spaziali hanno iniziato a realizzare profitti. Però queste aziende – anch’esse – esistono solo grazie al potente sostegno statale, che inizia con il riconoscimento delle tecnologie create dalle aziende e termina con gli ordini statali per le attività in corso. Persino il ...