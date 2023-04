Come prendersi cura dei capelli biondi e decolorati? (Di martedì 18 aprile 2023) Life&People.it Oggi, rispetto al passato, si può giocare molto di più con il colore dei propri capelli, per ottenere look accattivanti e originali. Che siano rosa o verdi, blu o arancioni, tra i trattamenti più diffusi per cambiare colore al capello, la decolorazione è senza dubbio quello più utilizzato. Si può scegliere la decolorazione totale dei capelli, schiarire solo alcune ciocche, oppure effettuare una schiaritura in maniera uniforme, solo sulle punte o da metà lunghezza. A prescindere dal tipo di tecnica, i capelli decolorati hanno bisogno di attenzioni aggiuntive in quanto resi più fragili e secchi dal trattamento. La decolorazione è una tecnica di schiaritura che agisce sulla melanina presente nei capelli Il trattamento schiarente riduce il colore attraverso un processo di ossidazione. ... Leggi su lifeandpeople (Di martedì 18 aprile 2023) Life&People.it Oggi, rispetto al passato, si può giocare molto di più con il colore dei propri, per ottenere look accattivanti e originali. Che siano rosa o verdi, blu o arancioni, tra i trattamenti più diffusi per cambiare colore al capello, la decolorazione è senza dubbio quello più utilizzato. Si può scegliere la decolorazione totale dei, schiarire solo alcune ciocche, oppure effettuare una schiaritura in maniera uniforme, solo sulle punte o da metà lunghezza. A prescindere dal tipo di tecnica, ihanno bisogno di attenzioni aggiuntive in quanto resi più fragili e secchi dal trattamento. La decolorazione è una tecnica di schiaritura che agisce sulla melanina presente neiIl trattamento schiarente riduce il colore attraverso un processo di ossidazione. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cavallo_pompeo : Ma si sà, esattamente come Ilary, la vostra smigolissima di IMETEC, è stata lasciata da quello super ricco per pren… - AnnabellaAndria : RT @Adolfa96978539: Immaginate Edo come si è sentito in tanti momenti .Ora fa bene a prendersi i suoi tempi idem Micol si son sentiti dire… - Adolfa96978539 : Immaginate Edo come si è sentito in tanti momenti .Ora fa bene a prendersi i suoi tempi idem Micol si son sentiti d… - Ketty04997359 : RT @S0ULMATAE_: spero che tutti loro possano prendersi il giorno libero per poter andare a salutare gli altri il giorno dell'enlisment come… - LuigiLauritano : @igorgroup @ilRomanistaweb E come da a prendersi il patentino, non sa leggere! -