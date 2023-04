Come il clan Amato-Pagano condizionava l’amministrazione comunale di Melito: tutti gli articoli (Video) (Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Un quadro desolante, in uno scenario di democrazia negata o quantomeno sospesa, secondo fonti investigative. Questo emerge dalle indagini sul comune di Melito, sfociate in una misura cautelare da 18 arresti, eseguiti stamane dalla Dia di Napoli coordinata dalla Dda partenopea. Tra gli indagati raggiunti da provvedimento, anche il sindaco Luciano Mottola. A Melito, in pratica, la camorra avrebbe fatto il bello e il cattivo tempo. Il clan Amato-Pagano avrebbe creato un sistema di condizionamento dell’amministrazione comunale, col potere di decidere anche di farla cadere. Lo strumento delle trame malavitose – secondo gli investigatori – sarebbero state le dimissioni di massa dei consiglieri. Come fosse un’arma sempre ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Un quadro desolante, in uno scenario di democrazia negata o quantomeno sospesa, secondo fonti investigative. Questo emerge dalle indagini sul comune di, sfociate in una misura cautelare da 18 arresti, eseguiti stamane dalla Dia di Napoli coordinata dalla Dda partenopea. Tra gli indagati raggiunti da provvedimento, anche il sindaco Luciano Mottola. A, in pratica, la camorra avrebbe fatto il bello e il cattivo tempo. Ilavrebbe creato un sistema di condizionamento del, col potere di decidere anche di farla cadere. Lo strumento delle trame malavitose – secondo gli investigatori – sarebbero state le dimissioni di massa dei consiglieri.fosse un’arma sempre ...

