Collovati: «Inter in fase calante, Inzaghi da esonero immediato» (Di martedì 18 aprile 2023) Fulvio Collovati parla su Calcio Totale di Rai Sport dell’Inter e del suo netto calo, soprattutto in campionato. Simone Inzaghi per il suo percorso locale sarebbe da esonero. CALO – Fulvio Collovati sottolinea il momento no dell’Inter in Serie A: «Io penso che indipendentemente da come possa andare la stagione fino alla fine non influirà la Coppa Italia. L’Inter è in fase calante, in campionato Inzaghi sarebbe da esonero immediato, ma c’è la Champions League che può cambiare tutto. La società terrà in considerazione tante cose, forse la presenza di qualche problema nello spogliatoio. Secondo me l’allenatore non rimarrà. Hanno smentito sul premio, non c’è niente per i ... Leggi su inter-news (Di martedì 18 aprile 2023) Fulvioparla su Calcio Totale di Rai Sport dell’e del suo netto calo, soprattutto in campionato. Simoneper il suo percorso locale sarebbe da. CALO – Fulviosottolinea il momento no dell’in Serie A: «Io penso che indipendentemente da come possa andare la stagione fino alla fine non influirà la Coppa Italia. L’è in, in campionatosarebbe da, ma c’è la Champions League che può cambiare tutto. La società terrà in considerazione tante cose, forse la presenza di qualche problema nello spogliatoio. Secondo me l’allenatore non rimarrà. Hanno smentito sul premio, non c’è niente per i ...

