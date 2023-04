(Di martedì 18 aprile 2023) Il 13 aprile 2023 sul sito Il Punto, portale di informazione per le imprese del sistema agroalimentare, è apparso un articolo dal titolo: Rapporto Fao-Oms: dalle allergie al cancro, i rischi delsintetico L’articolo comincia così: Dalle allergie ai tumori sono 53 ipotenziali per la salute dei cibi sintetici, prodotti in laboratorio, individuati nel primo rapporto Fao – Oms sul “”, definizione considerata più chiara rispetto al termine “coltivato” preferito invece dalle industrie produttrici ma ritenuto essere fuorviante dalle due Autorità mondiali. I toni sono entusiasti:pare esultare del fatto che FAO ed OMS rilevino le stesse cose che loro dicono a gran voce da mesi. Ma sarò davvero come sostiene ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Censurata la petizione della Confederazione contro il cibo artificiale. Il social fa le pulci alle definizioni ma f… - nicolaprochilo : RT @butacit Coldiretti e i 53 pericoli del cibo a base cellulare - giortini : RT @butacit: Coldiretti e i 53 pericoli del cibo a base cellulare - SteffPy : RT @butacit: Coldiretti e i 53 pericoli del cibo a base cellulare - rosba76 : RT @butacit: Coldiretti e i 53 pericoli del cibo a base cellulare -

Il documento di 134 pagine evidenzia " sottolinea la" la necessità di garantire la sicurezza alimentare con l'identificazione deipotenziali nella catena di produzione per ......dell'accaduto è anche il referente dei danni provocati dai selvatici Adriano Fortinelli diPiacenza, che sottolinea i problemi sanitari legati al proliferare dei cinghiali, con i......dell'accaduto è anche il referente dei danni provocati dai selvatici Adriano Fortinelli diPiacenza, che sottolinea i problemi sanitari legati al proliferare dei cinghiali, con i...

Coldiretti e i 53 pericoli del cibo a base cellulare Butac

In più di 65 anni di carriera da pastore non aveva mai subito predazioni. Centinaia e centinaia di chilometri percorsi insieme ai suoi greggi ogni santo giorno dell'anno tra i pascoli e le colline di ...Le importazioni in Italia di grano proveniente dall' Ucraina sono praticamente triplicate nell'ultimo anno per un quantitativo pari a 358 milioni di chili in aumento del 193% rispetto anno precedente.