Coalizione di Centro, la proposta della Carfagna riaccende Calenda: “Condivido al 100%”. +Europa e Italia viva possibili partner (Di martedì 18 aprile 2023) Fallita la fusione tra Renzi e Calenda, quest’ultimo si è però dichiarato entusiasta (“Condivido al 100%”), da quanto proposto stamane da Mara Carfagna, che ha lanciato la proposta di dare vita ad una federazione tra le forze di Centro. Federazione di Centro, la Carfagna: “Abbiamo il dovere di guardare avanti e lasciarci alle spalle le miserie e la polvere di questi giorni” Infatti, sebbene ‘momentaneamente’ sia fallita già prima di nascere, l‘idea di far defluire in un unico partito sia Italia viva che Azione, la presidente si mostra tuttavia ancora possibilista: non è finita, rimarca la Carfagna, “Assolutamente no, abbiamo il dovere di guardare avanti e lasciarci alle spalle le ... Leggi su italiasera (Di martedì 18 aprile 2023) Fallita la fusione tra Renzi e, quest’ultimo si è però dichiarato entusiasta (“al”), da quanto proposto stamane da Mara, che ha lanciato ladi dare vita ad una federazione tra le forze di. Federazione di, la: “Abbiamo il dovere di guardare avanti e lasciarci alle spalle le miserie e la polvere di questi giorni” Infatti, sebbene ‘momentaneamente’ sia fallita già prima di nascere, l‘idea di far defluire in un unico partito siache Azione, la presidente si mostra tuttavia ancorasta: non è finita, rimarca la, “Assolutamente no, abbiamo il dovere di guardare avanti e lasciarci alle spalle le ...

