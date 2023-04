Cmr | anche l' Italia scopre che digitalizzare i camion favorisce efficienza | trasparenza

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... agnese_fazio : @CMR_555 Buongiorno amore anche oggi è un buon giorno perché ci sei tu qui con me?????? -

"Il nostro Paese ha bisogno di un'accelerazione nel percorso di transizione digitale della catena logistica e adottarein Italia ilelettronico, lettera di vettura stradale ma in formato elettronico già in uso in numerosi Paesi dell'Unione europea ed extra Ue, rappresenterà un importante passo in avanti per ...Ladisciplina vari aspetti legali relativi al trasporto internazionale su strada e, in ... Sono state apprezzatele sinergie proposte con altre iniziative " quali festival della storia, della ...

ALIS: IL GOVERNO ACCELERA SULL’ADOZIONE DEL CMR ELETTRONICO, GRANDE SUCCESSO PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI TRASPORTI Torre d'Amare informazione on line per i marittimi

Il Consiglio dei Ministri del 17 aprile ha approvato il disegno di Legge che ratifica l’adesione dell’Italia alla Convenzione sulla lettera di vettura digitale e-Cmr, passo necessario per l’obiettivo ...“Siamo veramente soddisfatti dell’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del disegno di legge di adesione dell’Italia al Protocollo addizionale ...