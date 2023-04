Classifica senza errori arbitrali 2022 – 2023 trentesima giornata: La stampa nazionale contro il Napoli (Di martedì 18 aprile 2023) Classifica senza errori arbitrali trentesima giornata di serie A. Dopo Kovacs tutta la stampa nazionale si scaglia contro il Napoli. Come per il duo Chiffi – Mazzoleni dopo le faticose fatiche di Inter – Juventus (XXVII giornata), anche gol partita convalidato dopo tre colpi di mano, pure il duo Di Bello – Irrati ha trovato gloria e collocazione alla tornata successiva come se nulla di grave fosse accaduto nelle giornate precedenti. Certo ne ha di fantasia Rocchi nel designare Irrati per Spezia – Lazio una settimana dopo Lazio – Juventus in cui l’arbitro pistoiese era al VAR e dove è successo di tutto e di più con Di Bello in campo. Penalizzato ancora una volta il Napoli ma nella ... Leggi su napolipiu (Di martedì 18 aprile 2023)di serie A. Dopo Kovacs tutta lasi scagliail. Come per il duo Chiffi – Mazzoleni dopo le faticose fatiche di Inter – Juventus (XXVII), anche gol partita convalidato dopo tre colpi di mano, pure il duo Di Bello – Irrati ha trovato gloria e collocazione alla tornata successiva come se nulla di grave fosse accaduto nelle giornate precedenti. Certo ne ha di fantasia Rocchi nel designare Irrati per Spezia – Lazio una settimana dopo Lazio – Juventus in cui l’arbitro pistoiese era al VAR e dove è successo di tutto e di più con Di Bello in campo. Penalizzato ancora una volta ilma nella ...

