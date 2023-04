Class Of 07 | un’apocalittica riunione di classe su Prime Video

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 18 aprile 2023) Non si è parlato abbastanza diof 07, la serie australiana disponibile suche racconta in chiave dark comedy la reunion di un gruppo di ragazze dieci anni dopo la fine del liceo. Sembra procedere tutto come da copione, quando i non detti e i rancori aleggiano indisturbati tra battute al vetriolo e finte cortesie, almeno fino a quando l’apocalisse non piomba sulla terra e lae del 2007 si ritrova isolata all’interno del campus studentesco in cui sono cresciute, punto più alto della città e quindi salvo dall’inondazione. Il punto di forza della serie australiana è la scrittura scorretta e brillante in grado di delineare personaggi deliranti e pieni di straordinarie contraddizioni. Le protagoniste della serie risultano perfettamente caratterizzate nell’esasperazione dei loro traumi – e quindi dei ...